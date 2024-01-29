İzmir polisinden ruhsatsız iş yerine kumar baskını

13 kişiye 83 bin 525 TL para cezası uygulandı

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde, ruhsatsız bir iş yerine polis ekiplerince düzenlenen kumar operasyonunda; silah, fişekler, Türk parası ve bir miktar dövizin yanı sıra iskambil oyun kağıdı ele geçirildi. Kumar oynadığı tespit edilen 13 kişiye ise binlerce lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Buca ilçesi Yaylacık Mahallesi'nde bulunan ruhsatsız bir iş yerinde kumar oynandığı ihbarı üzerine belirlenen adrese baskın düzenledi.

Binlerce lira para cezası kesildi

Mahkemeden alınan karar sonucu adreste yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız silah ve şarjör, 20 fişek, 47 bin 200 TL ve 100 dolar, 483 adet para yerine geçen çip, 89 kutu iskambil oyun kağıdı ve 4 adet özel yapım zar ele geçirildi. Kumar oynadığı tespit edilen 13 kişiye 5326 SKM 34. Maddesi gereğince toplam 83 bin 525 TL, 1 şahsa ise 4207 SKM 5/1 Maddesi gereğince 977 TL idari para cezası uygulandı. İş yeri sorumlusu şahıs hakkında da gerekli adli işlemler başlatıldı.

Suç eşyalarını özel bölmeye saklamışlar

Ayrıca, iş yerinde yapılan detaylı aramada; kumar oynanan masanın altında iş yeri zeminine çukur açarak zula tabir edilen kapaklı özel bir bölüm oluşturulduğu, olası bir polis baskınında şüphelilerin suç eşyalarını bu bölmeye sakladıkları belirlendi.