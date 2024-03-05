İzmir Urla\'da Helikopter Kaza Yaptı: 1 Yaralı

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İzmir'in Urla ilçesinde boş araziye zorunlu iniş yaptığı esnada yan yatan helikopterde bulunan 3 kişiden 1'i yaralandı. Olayla ilgili Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kazanın teknik bir arıza nedeniyle gerçekleştiği bildirildi.

Kaza bugün Urla ilçesinde bağlı Bademler Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir Çiğli 2'nci Ana Jet Üssü'nden havalanan askeri helikopter, teknik arıza nedeniyle boş araziye zorunlu iniş yaptı. İniş esnasında helikopter yan yatarak devrilirken, içerisinde bulunan 3 personelden 1'i yaralandı. Yaralanan personel helikopterden çıkartılarak hastaneye sevk edilirken, diğer personelin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bakanlık açıkladı: Sebebi teknik arıza

Milli Savunma Bakanlığı'ndan da zorunlu iniş yapan helikopterle ilgili yapılan açıklamada, "2'nci Ana Jet Üs Komutanlığından (Çiğli/İzmir) kalkan bir adet helikopterimiz teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Helikopterimizde hasar meydana gelmiştir. Olayda yaralanan bir personelimiz hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Olayla ilgili inceleme başlatılmıştır" sözlerine yer verildi. - İZMİR