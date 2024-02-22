İzmit'te çatı katında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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İzmit'te çatı katında çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmit\'te çatı katında çıkan yangın kontrol altına alındı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir binanın çatı katında çıkan yangın sebebiyle mahalleli sokağa döküldü. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

22.02.2024 16:13
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın sebebiyle mahalleli sokağa dökülürken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Olay, Yenişehir Mahallesi Güneyli Sokak'ta bulunan çatı katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple çatı katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, mahalleli ise yangın sebebiyle sokağa döküldü. Vatandaşlar meraklı gözlerle olup biteni izlediği sırada itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması neticesinde yangın söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İzmit'te çatı katında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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