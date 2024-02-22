İzmit\'te çatı katında çıkan yangın kontrol altına alındı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın sebebiyle mahalleli sokağa dökülürken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Olay, Yenişehir Mahallesi Güneyli Sokak'ta bulunan çatı katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple çatı katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, mahalleli ise yangın sebebiyle sokağa döküldü. Vatandaşlar meraklı gözlerle olup biteni izlediği sırada itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması neticesinde yangın söndürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag'a 4-1 yenildiği maç sonunda iki takım oyuncuları arasında büyük gerginlik yaşandı. Okan Buruk, kırmızı kart gördü.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag'a 4-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag ile karşılaştığı maçta Sparta Praglı taraftarlar, ''Çek aslanı Türk etine aç'' şeklinde skandal bir pankart açtı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de keman çalan bir öğrenciyle sohbet etti. Erdoğan, öğrencinin kemanı ile seslendirdiği Çanakkale türküsünü söyledi.
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İspanya'nın doğusundaki Valensiya kentinin merkezinde farklı bloklardan oluşan 14 katlı apartmanda yangın çıktı. Tüm bloklar küle dönerken şu ana kadar 13 kişi yaralandı. 130'dan fazla dairenin bulunduğu belirtilirken, yangın hala söndürülemedi. Başbakan Pedro Sanzhez yangınla ilgili, ''Korkunç yangından dehşete düşmüş durumdayım.'' ifadelerini kullandı.
Nükleer çatışma riskine neden olmakla suçladığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, ''Manyak o... ç..u'' diyen ABD Başkanı Joe Biden'a, Rus liderden yanıt geldi. Putin, devlet kanalına verdiği demeçte kinayeli bir değerlendirme yaparak, '''Her başkanla çalışırız' dedim ama Biden'ın Rusya açısından daha tercih edilebilir olduğunu düşünüyordum. Söylediklerine bakılırsa kesinlikle haklıyım çünkü bu benim sözlerime uygun bir tepki.'' ifadelerini kullandı.
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