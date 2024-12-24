İzmit\'te Kadın Cinayeti

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 40 yaşındaki kadın, evinde kalbinden vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, Karabaş Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın 6'ncı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden silah sesinin yükseldiğini duyan vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Daireye giren ekipler, Funda Kaymaz'ı (40) tabanca ile kalbinden tek kurşunla vurulmuş halde buldu. Sağlık ekipleri Kaymaz'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ