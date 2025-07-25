İzmit\'te Kaza: 2 Ağır Yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki köprü ayağına çarparak durabildi. Meydana gelen kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Yenişehir Mahallesi otogar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şehir merkezine seyir halinde olan sürücü ismi öğrenilemeyen 41 EF 726 plakalı otomobil yolda kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobil, önce sağ refüje çıktı, ardından beton köprü ayağına çarptı. Meydana gelen kazada sürücü ve yolcu ağır yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilden çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne, yolcu ise Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgede aksayan trafik kontrollü olarak sağlanırken, hurdaya dönen araç çekici yardımıyla kaldırıldı.

"Aracın içinden kadını ben çıkardım"

Kazayı görüp 112'yi aradığını ve aynı zamanda araç içerisinde yolcu konumunda bulunan kadını sıkıştığı yerden çıkardığını söyleyen Mehmet İnci isimli vatandaş, "Araba buradan geçerken hakimiyetini kaybedip köprüye çarptı, görünce hemen 112'yi aradım. Aracın içinden kadını ben çıkardım, diğer erkeği ise itfaiye ekipleri çıkardı" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ