İzmit'te köfteci dükkanı sahibi tabanca ile vuruldu - Son Dakika
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İzmit'te köfteci dükkanı sahibi tabanca ile vuruldu

İzmit\'te köfteci dükkanı sahibi tabanca ile vuruldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde köfteci dükkanı sahibinin tabanca ile vurulduğu anların güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın esnafa ateş ettikten sonra kendisini bekleyen arkadaşıyla kaçtığı anlar yer aldı.

07.08.2024 11:16
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde köfteci dükkanı sahibinin tabanca ile vurulduğu anların güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın esnafa ateş ettikten sonra kendisini bekleyen arkadaşıyla kaçtığı anlar yer aldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Karabaş Mahallesi Akça Cami Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 şüpheli köfteci dükkanına geldi. Biraz dükkan çevresinde dolaşan şüphelilerden T.U., dükkanın önüne gelerek işletme sahibi D.B.'ye ateş açtı. Karın boşluğuna isabet eden mermi ile yaralanan D.B. kanlar içinde kalırken, saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. D.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, olay anına ilişkin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, T.U.'nun dükkana geldiği, cebindeki tabancayı çıkartarak D.B.'ye ateş ettiği ve onu bekleyen arkadaşıyla kaçtığı anlar anlar yer aldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmit'te köfteci dükkanı sahibi tabanca ile vuruldu - Son Dakika

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