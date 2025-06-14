İznik\'te Kaybolan Çocuk Bulundu

Bursa'nın İznik ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki çocuk, bir vatandaş tarafından bulundu.

İznik ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki Rüzgar İşgören'in ailesinin başvurusu üzerine polis ekipleri çocuğu bulmak için çalışma başlattı. Küçük çocuğu sokakta yalnız gezerken gören bir vatandaş, durumu hemen emniyet ekiplerine bildirdi. Sağlık durumu iyi olan Rüzgar, polis ekiplerince ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA