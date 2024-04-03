Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu, cezaevi sevki sırasında hayatını kaybetti

Elazığ'da İntihar Girişiminde Bulunan Kadın İkna Edilerek Kurtarıldı

Elazığ'ın Ulukent Mahallesi'nde bir inşaatın 5. katına çıkan bir kadın, intihar girişiminde bulundu. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kadını ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri de tedbir amaçlı şişme branda açtı. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından kadın ikna edilerek aşağı indirildi ve polis merkezine götürüldü.