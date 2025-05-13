İstanbul'da trafik kontrolü esnasında takma dişlerini yutarak boğulma tehlikesi geçiren vatandaş, jandarma personelinin 'Heimlich' manevrası sayesinde kurtuldu.
Silivri'de meydana gelen olayda, trafik kontrolü esnasında takma dişlerini yutarak boğulma tehlikesi geçiren yaşlı adam, Jandarma personelinin uyguladığı 'Heimlich' manevrası sayesinde kurtuldu. Jandarma personelinin yaka kamerasına yansıyan o anlar Jandarma Genel Komutanlığının resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Jandarma, Boğulma Tehlikesindeki Adamı Kurtardı - Son Dakika
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