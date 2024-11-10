Aydın'ın Çine ilçesinde hayvan pazarına giden jandarma ekipleri, dolandırıcılara karşı vatandaşları bilgilendirdi.
Çine İlçe Jandarma Komutanlığınca Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan hayvan pazarında bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Bu çerçevede ekipler, meydana gelebilecek dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşlara bilgilendirme yaparak, şüphelendikleri durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni veya jandarma karakoluna müracaat etmeleri konusunda hatırlatma yapıldı. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Jandarma Çine'de Dolandırıcılık Uyarısı Yaptı - Son Dakika
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