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Jandarma'dan Havadan Trafik Denetimi

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Antalya'da drone ve Cayrokopter ile yapılan denetimlerde 127 sürücüye 155 bin TL ceza verildi.

14.11.2024 11:36
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Jandarma'dan Cayrokopter ve dron destekli trafik denetimi

Havadan yapılan denetimlerde 127 sürücüye ceza

ANTALYA - Antalya'da jandarma trafik ekipleri tarafından Cayrokopter ve drone destekli denetimlerde 127 sürücüye toplam 155 bin TL idari yaptırım para cezası uygulandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından planlanan özel denetim kapsamında meydana gelen trafik kazalarında ölüm ve yaralanmaları önlemek ve sürücülerde algılanan yakalanma riskini artırmak amacıyla, drone ve Cayrokopter destekli denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde 350 araç kontrol edilirken, emniyet kemeri ve kask takmayan 88 sürücünün yanı sıra 25 sürücüye, seyir halinde telefon kullanmaktan, 13 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 1 sürücüye ise makas atarak trafiği tehlikeye sokmaktan cezai işlem uygulandı. Denetimlerde kural ihlali yaptıkları tespit edilen 127 sürücüye toplam 155 bin TL idare yaptırım para cezası kesildi.

Jandarma\'dan Havadan Trafik Denetimi
Kaynak: İHA

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