Jandarmadan Bayram Güvenliği

Jandarmadan bayram mesaisi

ERZURUM - Erzurum İl Jandarma Komutanlığı personeli, Ramazan Bayramı süresince vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için görevinin başında olmaya devam ediyor.

Bayram süresince; jandarma ekipleri sorumluluk bölgesinde asayişin sağlanması, trafik düzeninin korunması, suçların önlenmesi amacıyla özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda; görev yapan personel vatandaşlarla bayramlaşma gerçekleştirirken, aynı zamanda halkın güvenliği için alınan tedbirler yerinde denetliyor.

Erzurum'da jandarma ekiplerinin bayram süresince yaptığı çalışmalara; trafik Jandarması, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli ile Jandarma Asayiş Timleri aktif olarak katılım sağlıyor.

Erzurum Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, halkımızın huzur ve güvenliği için 7/24 görev başındadır" denildi.