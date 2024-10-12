Jandarmadan Öğrencilere Güvenli Okul Eğitimi

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, öğrencilere yönelik güvenli okul eğitimi kapsamında 80 öğrenciye eğitim verdi.

Nurdağı ilçesinde 80 öğrenciye, jandarmanın Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile ortaklaşa düzenlenen eğitimde, okul güvenliği, çevre bilinci, doğa ve hayvan sevgisi konularında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca emniyet kemeri kullanımı, yaya geçitlerinde güvenli geçiş ve trafikte uyulması gereken kurallar gibi önemli güvenlik konuları da öğrencilere aktarıldı.

Eğitim sonunda öğrencilere Jandarma dergisi, boyama kitabı ve çeşitli hediyeler dağıtıldı. - GAZİANTEP