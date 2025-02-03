Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu

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Elektronik sigara yakalattı, " Bodrum'da tekel bayilere satacaktım" dedi

Adana'da gümrük kaçağı elektronik sigara yakalatan şüpheli savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

ADANA - Adana'da dedektör köpeği 'Liza' yolcu otobüsündeki 3 valize tepki verdi, bunun üzerine valizlerde yapılan arama çalışmasında 680 gümrük kaçağı elektronik sigara ile 410 kaçak elektronik sigara kiti ele geçirildi. Yakalanan şüpheli, "Bodrum'da tekel bayilere satacaktım" diye ifade verdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolunda İncirlik park alanında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Dedektör köpeği 'Liza' aracın içerisinde ve valizlerin olduğu bagajda arama yaptı. 'Liza' bagaj bulunan 3 valize tepki verdi.

Polis bunun üzerine valizleri açtığında toplamda gümrük kaçağı 680 elektronik sigara ve gümrük kaçağı 410 elektronik sigara kiti ele geçirdi. Valizlerin sahibi Emre Ç. gözaltına alınarak emniyete götürüldü."

"Bodrum'da tekel bayilere satacaktım"

Emre Ç. ifadesinde, " Mardin'den elektronik sigaraları aldım. Muğla'nın Bodrum ilçesinde ikamet ediyorum. Aldığım ürünleri Bodrum'daki tekel bayilere satacaktım" dediği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Emre Ç., savcının tutuklama kararıyla adliyeye sevk edildi. Emre Ç. çıkarıldığım mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.