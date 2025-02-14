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Kaçak Sigara ve Makaron Operasyonu

Kaçak Sigara ve Makaron Operasyonu

Gümrük ekipleri, Ankara'da 30 milyon TL'lik makaron ve Sakarya'da 8.2 milyon TL'lik kaçak sigara ele geçirdi.

14.02.2025 09:39
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Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri iki ilde kaçakçılara nefes aldırmadı. Ankara'da yürütülen iki farklı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 30 milyon Türk Lirası tutarında makaron, Sakarya/ Karasu Gümrük Limanı'ndaki operasyonda 8.2 milyon Türk Lirası değerinde kaçak sigara ele geçirildi.

Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen risk analizi ve hedefleme çalışmaları neticesinde iki farklı araçta yapılan aramalar neticesinde, 154 koli içerisinde 8 milyon 438 bin adet makaron cinsi eşya tespit edildi. Piyasa Değeri yaklaşık 30 Milyon Türk Lirası olan kaçak eşyalara ekiplerce el konuldu.

Karasu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında Karasu Gümrük Sahasına gelen dorseyi transit rejim hükümleri çerçevesinde taşımak üzere teslim almak için gümrüklü sahaya gelen çekici, riskli olarak değerlendirildi. X-Ray taraması sonucu elde olunan tespitler akabinde hassas burunlu dedektör köpeğinin de katıldığı detaylı aramalar neticesinde, rulolara gizlenmiş vaziyette yabancı bandrollü 113 bin paket sigara cinsi eşya yakalandı. Piyasa değeri yaklaşık 8.2 milyon Türk Lirası olan kaçak sigaraya el konuldu.

Olaylarla ilgili soruşturmalar Ankara ve Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği aktarıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kaçak Sigara ve Makaron Operasyonu - Son Dakika

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