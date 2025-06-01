Kaçak Trafo Ölüm Getirdi - Son Dakika
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Kaçak Trafo Ölüm Getirdi

01.06.2025 00:47
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Dicle Elektrik personeli saldırıya uğradı, kaçak trafo bağlantısında bir kişi hayatını kaybetti.

Elektrik personeli saldırıya uğradı, kaçak trafo ölüm getirdi

ŞANLIURFA - Dicle Elektrik, hizmet sunduğu bölgelerde hem kaçak elektrikle mücadele ederken hem de personel güvenliği konusunda ciddi tehditlerle karşı karşıya kalıyor. Şırnak'ta sahada görevli bir çalışan taşlı saldırıya uğrayarak başından yaralanırken, Şanlıurfa'da ise kaçak trafo bağlantısı yapmaya çalışan bir kişi hayatını kaybetti. Son 45 günde sadece Şanlıurfa'da 433 kaçak trafo tespit edilmesi, tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

Kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı hedefiyle Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan altı ilde faaliyetlerini sürdüren Dicle Elektrik, vatandaşlara kesintisiz hizmet sunmak ve bölgedeki kaçak elektrik kullanımını azaltmak için yoğun mesai harcıyor. Ancak sahada görev yapan personelin güvenliğinin yanı sıra bölgesel enerji arzı ciddi tehdit altında. Şırnak'ta görevli bir çalışan, hizmet için gittiği mahallede taşlı saldırıya uğrarken, Şanlıurfa'da ise kaçak trafo bağlantısı yapmaya çalışan bir şahıs akıma kapılarak hayatını kaybetti. Kaçak kullanımın ulaştığı boyutlar, enerji sisteminde ciddi bir güvenlik sorunu oluşturuyor.

Dicle Elektrik'in havadan dron destekli kontrolleri, özellikle tarımsal sulamanın yoğun olduğu Şanlıurfa'da çarpıcı verileri ortaya koydu. Sadece 45 günlük sürede toplam gücü yaklaşık 62 bin 860 KVA'yı bulan 433 adet kaçak trafo tespit edildi. Kaçak elektrik kullanımının önüne geçilmesi amacıyla savcılıklara suç duyuruları yapılırken, trafolara el konulması için hukuki süreç işletiliyor.

Kaçak trafolar sadece ekonomiyi değil, insan hayatını da tehdit ediyor

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde tespit edilen iki kaçak trafonun bir başka tarlada kaçak bağlantısı yapılmaya çalışıldığı sırada, bağlantıyı gerçekleştirmeye çalışan ve elektrikçi olduğu bildirilen 35 yaşındaki O.U., akıma kapılarak yaşamını yitirdi. Olay, kaçak kullanımın ne denli ölümcül sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gösterdi. Aynı şekilde, Şırnak'ta vatandaş başvurusunu değerlendirmek üzere sahaya giden Dicle Elektrik personeli, kimliği belirsiz kişilerin taşlı saldırısına uğrayarak başından yaralandı. Şirket, her iki olayla ilgili hukuki sürecin takipçisi olduğunu duyurdu.

Dicle Elektrik, sadece kaçakla mücadele değil, aynı zamanda altyapı yatırımlarıyla da dikkat çekiyor. Şirket son yıllarda sadece Şanlıurfa'da yaklaşık 16 milyar lira yatırım yapılarak şebeke güçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Buna rağmen kaçak kullanım ve buna bağlı tehditlerin sürmesi, enerji arzının sürdürülebilirliği açısından büyük bir risk oluşturuyor. Dicle Elektrik, personel güvenliğini artıracak ek önlemlerle birlikte kaçakla mücadele ve altyapı iyileştirmelerine kararlılıkla devam ediyor.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Enerji, Şırnak, Dicle, Son Dakika

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