Kaçan Sürücüde Uyuşturucu Yakalandı

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Polisin dur ihtarına uymayıp kaçan sürücünün kullandığı araçtan uyuşturucu çıktı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta polisin dur ihtarına uymayıp kaçan sürücünün kullandığı otomobildeki 4 şahıs, kısa süreli kovalamaca sonucunda yakalandı. Araçta uyuşturucu olduğu için kaçtığı öğrenilen 4 şüpheli ise gözaltına alındı.

Olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, rutin kontroller sırasında polisin 'dur' ihtarına uymayan şahıslar, araçla kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamaca sonucunda araç motosikletli polis timleri tarafından durduruldu. Motosikletli polis timleri, araç içerisindeki 4 şahsı gözaltına aldı. Araçta yapılan incelemelerde ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Şahıslar gözaltına alınırken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.