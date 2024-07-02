Kadıköy'de rehine krizi! Önce dükkan sahibini sonra da kendini kesmek istedi - Son Dakika
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Kadıköy'de rehine krizi! Önce dükkan sahibini sonra da kendini kesmek istedi

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Kadıköy'de bir kuruyemiş dükkanına elindeki cam parçasıyla giren bir şahıs, dükkan sahibini rehin aldı. Polis ekipleri tarafından kurtarılan dükkan sahibi, şahsın boğazını kesmek istemesi üzerine Özel Harekat Ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayda herhangi bir zarar meydana gelmedi.

02.07.2024 14:14
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İstanbul Kadıköy'de hareketli dakikalar yaşandı. Elindeki cam parçasıyla girdiği dükkanın sahibi rehin alan şahıs, özel harekat polisleri tarafından etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan saldırganın psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.

DÜKKAN SAHİBİNE KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI

Olay, Kadıköy Kurbağalıdere Caddesi'nde bulunan bir kuruyemiş dükkanında saat 12.00'de yaşandı. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir şahıs, elindeki cam parçasıyla kuruyemiş dükkanına girerek dükkan sahibi İsmail Danacı'yı rehin aldı.

Önce kuruyemişçiyi rehin aldı sonra intihara kalkıştı! Özel harekattan başarılı kurtarma operasyonu

ÖZEL HAREKATTAN KURTARMA OPERASYONU

Çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri rehin alınan dükkan sahibi İsmail Danacı'yı şahsın elinden aldı.

Önce kuruyemişçiyi rehin aldı sonra intihara kalkıştı! Özel harekattan başarılı kurtarma operasyonu

KENDİSİNİ KESMEK İSTEDİ

Şahıs cam parçasını boğazına dayayarak kendini kesmek istedi. Polis ekipleri uzun bir süre şahsı ikna etmeye çalıştı. İkna olmayan şahsı özel harekat polisi dükkana girerek gözaltına aldı. Olayda kimse zarar görmedi.

Önce kuruyemişçiyi rehin aldı sonra intihara kalkıştı! Özel harekattan başarılı kurtarma operasyonu

"BOĞAZINA CAM PARÇASI DAYADI"

Mahalle esnafından Murat Baycan, "İleriden cam parçası alarak buraya geldi. Trafiği kilitledi. Boğazına cam parçasını dayadı. Kuruyemiş dükkanına girdi. Arkadaşı rehin aldı. Polis ekipleri tarafından arkadaş kurtarıldı" dedi.

Kadıköy\'de rehine krizi! Önce dükkan sahibini sonra da kendini kesmek istedi
Kaynak: İHA

İstanbul, Kadıköy, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kadıköy'de rehine krizi! Önce dükkan sahibini sonra da kendini kesmek istedi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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SON DAKİKA: Kadıköy'de rehine krizi! Önce dükkan sahibini sonra da kendini kesmek istedi - Son Dakika
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