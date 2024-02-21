Kadıköy'de dairede çıkan yangın korkuttu
İSTANBUL - Kadıköy'de 4 katlı apartmanın 4'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Yangında bir kişi mahsur kalırken, bir kişi de dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Olay, İstanbul Kadıköy ilçesi, Hasanpaşa Mahallesi, Musavvat Sokak üzerinde dört katlı bir apartmanın, dördüncü katında meydana geldi. İddiaya göre, henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı evden dumanlar çıkmaya başladı. Evden dumanlar yükseldiğini gören dairede oturan kişi balkona çıkarak olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri balkonda mahsur kalan kişiyi kurtardı. İçeride yangından habersiz uyuyan ve dumandan etkilenen diğer şahıs da itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri dumandan etkilenen şahsı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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