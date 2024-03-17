Kadıköy\'de Kiracı Tarafından Darp Edilen Ev Sahibi

Kadıköy'de yeni aldığı evine taşınmak isteyen şahsa, kiracısı tarafından 'darp' iddiası
İSTANBUL - Kadıköy'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında kiracı olarak oturduğu evden çıkarılan Necmi Asker isimli kişi, bir süre önce satın aldığı eve taşınmak istedi. Evinde oturan kiracının çıkmasını isteyen Necmi Asker ve kızı, üniversitede öğretim görevlisi olan kiracıları tarafından darp edildi.
İstanbul Kadıköy İlçesi Sahrayıcedit Mahallesi, İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir apartman hakkında depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı çıktı. Binanın yıkılma kararı nedeniyle apartmanda oturanların evlerini boşaltılması istendi. Bina sakinlerinden Necmi Asker isimli şahıs da bu durum üzerine bir süre önce yine aynı cadde üzerinde yeni satın aldığı evinde oturan özel bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışan kiracısına zor durumda olduğunu belirterek evden çıkmasını istedi. İddiaya göre, evden çıkmayacağını söyleyerek 'istediğin yere şikayet et' diyen öğretim görevlisi şahıs, ev sahibi Necmi Asker ve kızını darp etti. Yaşanılan olayın ardından Necmi Asker ve ailesi, darp raporu alarak kiracılarından şikayetçi oldu.
"Ev sahibi de mağdur edilmemeli"
Kentsel dönüşüm nedeniyle evinden çıkarılan ve kiracıları çıkmadığı için kendi evine taşınamayan mağdur Necmi Asker, "Benim oturduğum ev kentsel dönüşümden dolayı yıkılacak. 30 Mart'ta tüm aboneler kesilecek. Ben şu anda mağdur durumda olduğum için alelacele borç harç bularak bir ev aldım. Fakat evin içindeki kiracı profesör. Bu kadınla durumu görüştük. 'Bakın bizim bina yıkılacak. Mağduruz. Evimize taşınmak istiyoruz. Sizin de üç tane kiralık daireniz var. Ama benim İstanbul'da değil Türkiye'nin hiçbir yerinde bir mülkümüz yok' dedik. Yani kiracılar mağdur olmasın ama eğer benim evim varsa ben bir ev sahibiysem kiracımı kira için çıkartıyorsam o ahlaksızlıktır. Orada adalet tecelli etmeli. Kiracıyı mağdur etmemeli. Ama burada ev sahibi de mağdur edilmemeli. Çünkü ben burada mağdur olmuşum. Eğer bu ev yıkılmasaydı 30 Mart'ta bu evin aboneleri kesilmeseydi ben onun yasal süresini beklerdim. Bina yıkılacak. Ben ev bulamıyorum" şeklinde konuştu.
"Yüzümü tırmaladı, kızımın parmağını büktü"
Kiracılarıyla konuşmaya gittiklerini anlatan Necmi Asker, "Profesörün kocasının kullandığı kelime, 'Git lan, çıkmıyorum, ihtarı çektir. Bildiğin yere git' dedi. Çocuklarımla beraber gittim, iki kızımla beraber. Ondan sonra karısı, 'çıkmıyoruz, defolun gidin' dedi. Bana tokat atmaya kalktı. Yüzümü tırmalayınca bu sefer benim kızım da araya girmek istedi. Karşı refleks yapmamam için kızım hemen müdahil olmaya çalıştı. O ara kocasıyla ikisi birden kızımın parmağını tuttu. Kızımın parmağını büktüler. ya böyle şiddete meyilli bir profesör olabilir mi?" dedi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kadıköy'de Kiracı Tarafından Darp Edilen Ev Sahibi - Son Dakika
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