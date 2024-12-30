Kadıköy'de Sapkın Parti Baskını: 25 Gözaltı

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Kadıköy'de sapkın parti hazırlığı yapan şüphelilere baskın

İSTANBUL - Kadıköy'de internet üzerinden cinsel içerikli videolar paylaşan ve yılbaşı öncesi sapkın parti düzenleme hazırlığı yapan şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği görevlileri, bir internet sitesi üzerinden cinsel içerikli videolarının paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Söz konusu sitenin T.T. ve L.S. isimli şahıslar tarafından organize edildiği tespit edildi. Şüphelilerin yılbaşı öncesinde Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'nde bulunan bir ikamet adresinde sapkın parti düzenleme hazırlığında olduğu ve internet üzerinden bilet satışının yapıldığı belirlendi. 28 Aralık 2024 tarihinde saat 20.00 sıralarında söz konusu adrese operasyon düzenlendi.

Bahse konu partinin düzenleneceği adreste yapılan aramada; 2 adet kırbaç, 1 adet bel korsesi, 1 adet sırt korsesi, 2 adet kapalı eldiven, 2 adet tasma zincir, 2 adet bel kemeri, 5 adet bağlama halatı, 1 adet BDSM tahtası olarak tabir edilen boyunduruk, 2 adet bağlama zinciri, 1 adet oyun çarkı, 4 adet maske, 2 adet vücut aksesuarı, 1 adet tasma ele geçirildi.

Partiyi organize eden 2 kişi tutuklandı

Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 23'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, partiyi organize eden L.S. ve T.T. isimli şahıslar adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli, 'Hayasızca hareketler' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.