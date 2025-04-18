Kadın Boğazından Bıçaklandı

Eşinin, boğazından bıçakladığı kadın yaralandı

ANKARA - Ankara'da yabancı uyruklu kişi tartıştığı eşini boğazından bıçakladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan koca polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, 16 Nisan akşamı Çankaya'da yer alan bir yufka dükkanında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kendisi gibi yabancı uyruklu eşiyle bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışan M.A.M., eşi I.A.'yı boğazından bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan kadın ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan saldırgan koca M.A.M. ise yakalanarak gözaltına alındı.

"Kadın yerde yatıyordu"

Olayla ilgili konuşan esnaflardan Ramazan Duman: "Yufkacıda çalışan bir kişi eşi ile tartışmış. Ardından da adam bıçakla kadının boğazını kesmiş. Oradaki bir esnaf tampon yaparak ilk müdahalede bulunmuş. Ambulans gelmiş. Kadını hastaneye kaldırmışlar. Sağlık durumu da iyi imiş. Saldırgan da kaçmış ama polisler yakalamış. Kadın yerde yatıyordu. Başında insanlar vardı" dedi.