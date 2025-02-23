Kadın Görünümlü Torbacı Tutuklandı

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Kadın görünümlü erkek torbacı tutuklandı

ADANA - Adana'da narkotik polisleri uyuşturucu satışı yapan kadın görünümlü erkek şüpheliyi evine yaptığı operasyonla yakaladı. Yakalanan şüpheli tutuklanırken "Sadece içiciyim" diyerek savunma yaptığı öne sürüldü.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kadın görünümlü Mahmut Y.'nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Bunun üzerine ekipler söz konusu şüpheliyi Çukurova İlçesine bağlı Yüzüncüyıl Mahallesi'ndeki ikametine yaptığı operasyonda yakaladı.

Şüphelinin evinde yapılan arama çalışmalarında, 353,27 gram metamfetamin, 38.30 gram kokain, 30,19 gram bonzai, 22 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyete götürülen Mahmut Y., sorgusunda, "Sadece içiciyim. Uyuşturucu madde satışı kesinlikle yapmıyorum" dediği öne sürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.