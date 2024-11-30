Kadınlara KADES Desteği - Son Dakika
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Kadınlara KADES Desteği

Bursa'da kadınlara yönelik şiddeti önlemek için KADES uygulaması tanıtıldı, stantlar kuruldu.

30.11.2024 19:35
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Kadınları tek tek durdurup o uygulamayı yüklettiler

Kadına şiddete darbe vuran uygulamalarla bin adet stant kuruldu, cadde cadde dolaşan kadın polisler kadınlara KADES uygulamasını anlatıp uygulamayı yükletti

Polislerin çalışmasını beğenen vatandaşlar:

-"Böyle bir uygulama olmasından çok memnunuz"

BURSA - Bursa'da kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi amacıyla il ve ilçelerde yaklaşık bin adet stant kuruldu. Stantlarda eğitim veren polis ekipleri cadde cadde sokak sokak dolaşarak vatandaşların telefonuna KADES uygulaması indirip suç oranlarının azalmasını hedefliyor.

İçişleri Bakanlığı'nın kadına şiddetin önüne geçebilmek amacıyla geliştirdiği Kadına Destek Uygulaması ile suç oranları ciddi anlamda azalırken, Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kent merkezi ve ilçelerde yaklaşık bin stant kurdu. Cadde ve sokaklarda vatandaşlara bilgi veren ekipler, kadınlara kendilerini korumaları ve acil durumlarda KADES'i nasıl kullanacağı hakkında bilgilendirdi. Yapılan uygulamalarla kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi hedeflenirken, polis ekiplerinden bilgi alan vatandaşlar ise memnuniyetlerini dile getirdi.

Uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, "Böyle bir uygulama olmasından çok memnunuz. Polis ekipleri de bu konu da sağ olsunlar bize ne yapabileceğimize yönelik bilgilendirme yaptı" ifadelerini kullandı.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ise yaptığı açıklamada uygulamaların hız kesmeden devam edeceğini kentin güven ve huzuru için çalışmaların her koşulda süreceğinin altını çizdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kadınlara KADES Desteği - Son Dakika

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