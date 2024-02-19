Eski eşini 23 kurşunla yaralayan adam canlı yayın yapınca yakalandı

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İstanbul Kağıthane'de 8 yıl önce boşandığı eski eşini, evden eşyalarını aldığı sırada bahçede sıkıştıran ve şarjör değiştirip 25 el ateş ederek ağır yaralayan cani koca, film gibi bir operasyonla yakalandı. Aylardır firari olan şahıs, sosyal medya hesabında çocuklarıyla canlı yayın yaptığı esnada Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yeri tespit edilerek Kemerburgaz'da saklandığı kulübede gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen ve 5 yıl 10 ay da kesilmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Vücuduna isabet eden 23 kurşunla ağır yaralanıp yoğun bakımda tedavi gören ve birkaç ameliyat geçiren kadın ise hayata tutundu.

BOŞANDIKTAN SONRA DEFALARCA DARBETTİ

Kağıthane Merkez Mahallesi'ndeTemmuz ayında meydana gelen olayda, bir otelin resepsiyonunda çalışan 2 çocuk annesi 35 yaşındaki Neslihan Ö., 8 yıl önce 42 yaşındaki Özkan Ö.'den boşandı. Özkan Ö., Bu süre zarfında çocuklarıyla birlikte yaşayan kadının evine gelerek defalarca darbetti.

Özkan Ö.

ÇOCUKLARI BABASINDAN KOPMASIN DİYE ŞİKAYETÇİ OLMADI

Eski eşinden sözlü ve psikolojik şiddet görüp, tehditler almaya devam eden Neslihan Ö., çocukları babasından kopmasın diye her defasında şikayetçi olmadı ancak savcılıktan koruma kararı aldırdı. Olay günü genç kadın, Şirintepe'de yeni taşındığı evine eşyalarını götürmek için eski evine geldi. Burada evden eşyalarını alan genç kadın, dışarıya çıktığında bahçede Özkan Ö. ile karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Özkan Ö. silahını çıkartıp Neslihan Ö.'ye kurşun yağdırdı.

VÜCUDUNDAN 21 KURŞUN ÇIKARILDI

Şarjör de değiştirip yaklaşık 25 el ateş açan saldırgan olayın ardından kaçarak kayıplara karışırken, Neslihan Ö. ise kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Neslihan Ö. ameliyata alındı.

Neslihan Ö.

Vücuduna tam 23 kurşun isabet ettiği öğrenilen Neslihan Ö., yaklaşık 36 saat ameliyatta kaldı. Yaralı kadının kalçasında ve sırtındaki 2 kurşunun omuriliğe yakın bir yerde olduğu için alınamadığı ve hayatı boyunca bu kurşunlarla yaşayacağı öğrenildi.

SOSYAL MEDYADA AÇTIĞI CANLI YAYIN SAYESİNDE YAKALANDI

Çalışmalar kapsamında güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, Özkan Ö. olduğunu tespit ettiği şahsı takibe aldı. Arnavutköy ve Eyüpsultan ilçelerinde saklandığı belirlenen Özkan Ö.'yü yakalama çalışmaları sürerken, Özkan Ö. geçtiğimiz Kasım ayında sosyal medya üzerinden çocukları E.Ö. ve T.Ö. ile canlı yayında görüşme yaptı. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri seyir halindeyken görüşme yapan Özkan Ö.'nün Kemerburgaz- Göktürk yolunda olduğunu tespit etti.

SUÇUNU İTİRAF EDİP "PİŞMANIM" DEDİ

Hemen harekete geçen polis ekipleri, canlı yayın üzerinden Özkan Ö.'nün yeşillik bir alanda kulübede saklandığını belirledi. Hazırlıklarını tamamlayan polis, Özkan Ö.'yü olayda kullandığı silahla birlikte saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan Özkan Ö. hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesi sonrasında emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan ve suçunu itiraf eden Özkan Ö. pişman olduğunu belirtti.

SALDIRGAN TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen, 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç makinesi Özkan Ö. çıkartıldığı mahkeme tarafından "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "silahlı tehdit" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer yandan Hastanede birkaç ameliyat daha geçiren ve yaşama tutunan kadın, aylar sonra taburcu edilerek hayata döndü.