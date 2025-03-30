Kağıthane'de Cinayet Kamerada: Genç Kurşunlandı - Son Dakika
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Kağıthane'de Cinayet Kamerada: Genç Kurşunlandı

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Bayram arefesinde lüks araçla takip edilen genç, kurşun yağmuruna tutuldu ve hayatını kaybetti.

30.03.2025 04:50
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Kağıthane'de kan donduran cinayet kamerada... Otomobildeki genci kurşun yağmuruna tuttular

Bayram arefesinde cinayet: Lüks otomobil ile takip ettikleri genci öldürdüler

İSTANBUL - Kağıthane'de bayram arefesinde otomobil ile takip ettikleri genci kurşun yağmuruna tuttular. Olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenilen gencin saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saat 22.30 sıralarında Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi Girne Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, otomobiliyle caddede seyreden genci lüks bir araçla takip eden şüpheliler, takip ettikleri kişi durakladığı esnada otomobilden inerek genci kurşun yağmuruna tuttular. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından saldırıya uğrayan vatandaşın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşanan o anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, cadde üzerinde otomobiliyle seyreden gencin park ettiği esnada kendisini takip eden şüpheliler tarafından kurşun yağmuruna tutulduğu anlar yer aldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan saldırıya uğrayan kişinin, saldırganlar tarafından başka bir şahsa benzetilmesi üzerine kurşunların hedefi olduğu iddia edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kağıthane'de Cinayet Kamerada: Genç Kurşunlandı - Son Dakika

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