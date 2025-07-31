Yumurta çırpan ev arkadaşını boğazını keserek öldürdü

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Gürsel Mahallesi'ndeki bir gecekonduda yaşayan Oktay Barbaros ile ev arkadaşı Ferhat O., sabah saatlerinde markete giderek yumurta aldı.

YUMURTA ÇIRPARKEN BOĞAZINI KESTİ

Ardından Barbaros, eve gelen Ferhat O.'nun aldığı yumurtaları tabağa koyarak çırpmaya başladı. O sırada henüz bilinmeyen bir nedenle ikili arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Ferhat O., eline aldığı bıçakla ev arkadaşı Oktay Barbaros'un boğazını kesti. Olayın ardından Ferhat O. kaçarken, Barbaros ise olay yerinde hayatını kaybetti.

EVE GİDEN ARKADAŞLARI BULDU

Yaşananların ardından mahalleden 2 kişinin kahvaltıya çağırdığı Ferhat O. mesajlara cevap vermedi. Bunun üzerine Ferhat O.'nun arkadaşı olan 2 kişi, eve gitti ancak kapıyı açan olmadı. İçeri giren 2 kişi Oktay Barbaros'u yerde hareketsiz şekilde yatarken gördü. Eve gelen 2 kişi polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Polis ekipleri çevreye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Sağlık ekipleri ise yaptığı ilk incelemede, Barbaros'un hayatını kaybettiğini belirledi.

POLİS ŞÜPHELİYİ YAKALADI

Cumhuriyet Savcısı ve Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Oktay Barbaros'un cesedi, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Şüpheli Ferhat O. polis ekipleri tarafından yakalandı.

MARKETTEN YUMURTA ALDIĞI ANLAR KAMERADA

Diğer yandan Ferhat O.'nun marketten yumurta aldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.