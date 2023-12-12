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Kağıthane'de Market Soygunu - Son Dakika
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Kağıthane'de Market Soygunu

Kağıthane'de bir marketin kapısını levye ile kırarak açan şahıslar, 400 bin lira değerinde ürün çaldı. Hırsızlar, çaldıkları ürünleri dakikalarca taşıdı. Olay, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kağıthane\'de Market Soygunu
12.12.2023 - 12:02,  Güncelleme: 12:04
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Kağıthane'de bir marketin kapısını levye ile kırarak açan şahıslar, 400 bin lira değerinde ürün çaldı. Araçlarını dükkanın önüne çeken hırsızlar çaldıkları ürünleri dakikalarca taşıdı. O anlar marketin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, pazar günü saat 07.00 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde araçlarıyla bir marketin önüne gelen 2 kişi, ellerindeki levye yardımıyla marketin kapısını kırarak içeriye girdi. Hırsızlar, dakikalar içinde 400 bin lira değerinde ürünü araçlarına kayıplara karıştı. Hırsızlardan birinin kasadaki paraları ve ürünleri çaldığı, suç ortağının ise dışarıyı gözlediği görüldü. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Kağıthane, Güvenlik, Güvenlik Kamerası, Hırsızlık, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kağıthane'de Market Soygunu - Son Dakika


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