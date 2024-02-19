Kağıthane'de park halindeki araçları gözüne kestirip plakalarını çalan hırsız polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızın araçların plakalarını çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Şubat'ta farklı saatlerde Kağıthane Yeşilce Mahallesi'nde plaka hırsızlığının gerçekleştiğini belirlemesi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, şüphelinin sokak içlerine park eden araçların plakalarını çeşitli aparatlar yardımıyla söktükten sonra olay yerinden uzaklaştığını belirledi. Şüphelinin kimlik bilgilerini E.K. olarak tespit eden ekipler, hırsızı 17 Şubat'ta Çeliktepe Mahallesi'nde bulunan bir sokak içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelinin üst aramasında iki plaka ve 1 tornavida ele geçirildi. Benzer ve farklı suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirlenen şüpheli emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan hırsızın, araçların yanına motosikletle gelerek çeşitli aparatlarla plakalarını söktüğü ve olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Kağıthane'de park halindeki araçların plakalarını çalan hırsız yakalandı - Son Dakika
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