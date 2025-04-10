Kağızman'da cinayet anı kaydedildi

Kağızman'da cinayet anı kamerada: Merdivenlerden kaçmaya çalışırken böyle öldürüldü

KARS - Kağızman'da bir kafeteryada Uzman Çavuş Selman K.'nin (29), kendisine yan baktığını iddia ettiği elektrik dağıtım şirketi çalışanı Yakup Aydın'ı tabancayla vurarak öldürdüğü olaya ilişkin görüntüler güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde olay anı ve yaşananlar yer alıyor. Kağızman'da yaşanan olay sonrası uzman çavuş tutuklanmıştı.