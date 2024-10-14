Kahraman Mehmetçik'ten Pençe-Kilit Operasyonu - Son Dakika
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Kahraman Mehmetçik'ten Pençe-Kilit Operasyonu

PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat Kahraman Mehmetçik tarafından ele geçirildi.

14.10.2024 17:33
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Kahraman Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütüne ait çok sayıda silah ele geçirildi.

Kahraman Mehmetçik Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz. Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan kahraman Mehmetçik, bölgede gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah, mühimmat, tıbbi malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirdi. Ele geçirilenler; "1 adet SA-7 güdümlü hava savunma silahı, 2 adet 14.5 mm Doçka makineli tüfek, 2 adet 23 mm Doçka makineli tüfek, 2 adet Doçka makineli tüfek yedek namlusu, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği ve 22 adet şarjör, 10 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 4 adet şarjör ve 2 adet çatal ayağı, 4 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek yedek namlusu, 15 adet el bombası, 1 adet antitank mayını, 4 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 13 adet RPG-7 roketatar antitank mühimmatı, 7 adet RPG-7 roketatar antipersonel mühimmatı, 1.800 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı, 6.600 adet hafif silah mühimmatı, 57 adet 60 mm havan mühimmatı, 40 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 90 adet hassas havan mühimmatı tapası, 4 adet Yaesu el telsizi, 1 adet Yaesu araç telsizi, 4 adet keskin nişancı dürbünü, 3 adet el dürbünü, 6 adet ağır makineli silah sehpası, 2 adet güneş paneli, 2 adet drone ve muhteviyatı, 3 adet mesafe ölçer, çok sayıda yaşam malzemesi ve tıbbi malzeme." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kahraman Mehmetçik'ten Pençe-Kilit Operasyonu - Son Dakika

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