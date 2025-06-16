Kahramankazan'da Kaza: 5 Yaralı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahramankazan'da hızlı gelen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen ekiplerine çabası ile araçlarda sıkışan vatandaşlar kurtarılırken, kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA