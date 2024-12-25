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Kahramanmaraş'ta 4 Tutuklama

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Kahramanmaraş'ta aranan 4 kişi, jandarma operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

25.12.2024 22:07
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Kahramanmaraş'ta aranan şahıslara operasyon: 4 kişi tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonda 4 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Afşin ilçesinde bugün aranan şahıslara yönelik operasyon yapıldı.

Binboğa Mahallesinde 18 Aralık 2020 tarihinde meydana gelen ve 2 kişinin öldürüldüğü olayda yakalama emri ile aranan; 90 yıl 20 ay 45 gün hapis cezasıyla aranan C.Ç (54), 45 yıl 20 ay 45 gün hapis cezasıyla aranan T.Ç. (47), 45 yıl 20 ay 45 gün hapis cezasıyla aranan S.Ç. (45), 45 yıl 20 ay 45 gün hapis cezasıyla aranan M.Ç. isimli şahıslar, İl Jandarma Komutanlığınca kurulan özel ekip ve JASAT tarafından saklandıkları yerlerde yakalandı.

Şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Türkoğlu Cezaevine sevk edildi.

Kahramanmaraş\'ta 4 Tutuklama
Kaynak: İHA

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