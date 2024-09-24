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Kahramanmaraş'ta Cinayet ve İntihar

Kahramanmaraş\'ta Cinayet ve İntihar

Genç kızı öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti. Olay araştırılıyor.

24.09.2024 17:13
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Kahramanmaraş'ta genç kızı öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde genç kızı silahla öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti.

Edinilen bilgiye göre olay, Kümbet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Yusuf Bektaş (26), sokak ortasında 21 yaşındaki Yaren Küçük'ü silahla vurup, daha sonra aynı silahla kendine ateş etti. Bu durumu gören çevredeki vatandaşlar olayı 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen ekipleri hem genç kızın hem de Bektaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Polis genç kız ile Bektaş arasındaki bağlantıyı çözmeye çalışıyor.

Kaynak: İHA

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