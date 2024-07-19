Kahramanmaraş'ta ayağına inşaat demiri giren vatandaş yaralandı.
Olay, Çağlayancerit İlçesi Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kadının ayağına inşaat demiri girdi. Acı içinde yere düşen kadının yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
Ekiplerin müdahalesi ile ayağa giren demir kesildi. Yaralı kadın sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.
Olay sonrası polis inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta İnşaat Demiriyle Yaralanan Kadın Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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