Kahramanmaraş'ta karısını yemek sırasında öldüren koca 18 yıl 4 ay hapis cezası aldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta karısını yemek sırasında öldüren koca 18 yıl 4 ay hapis cezası aldı

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Kahramanmaraş\'ta karısını yemek sırasında öldüren koca 18 yıl 4 ay hapis cezası aldı
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Kahramanmaraş'ta 23 Temmuz 2025'te işyerinde yemek yerken tartıştığı eşini tabancayla öldüren koca, 1. Ağır Ceza Mahkemesince 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklanan sanık hakkındaki dava sonuçlanırken, taraf avukatları kararı istinaf mahkemesine taşıdı.

Kahramanmaraş'ta yemek yediği sırada tartıştığı karısını öldüren koca, 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 23 Temmuz 2025 tarihinde Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı İsa Divanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tespih dükkanı olan Emir Çokgezme (47), eşi Nazlı Çokgezme (45) ile işyerinde oturup yemek yediği sırada tartışmaya başladı. Eşler arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Emir Çokgezme, tabanca ile eşine ateş açtı. Nazlı Çokgezme kanlar içinde yere yığılırken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Nazlı Çokgezme'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayın ardından kaçan Çokgezme, kısa süre sonra polise teslim oldu. Tutuklanan Çokgezme hakkında adam öldürmek suçundan dava açıldı.

Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava görüldü. Sanık koca Emir Çokgezme, mahkeme tarafından önce müebbet hapis cezasına ardından da 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Taraf avukatları kararı istinaf mahkemesine taşıdı.

Kaynak: İHA
KahramanmaraşYemek Tarifi3. SayfaCinayetGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • goksaluzuntas goksaluzuntas:
    çok değil, 5 yıl sonra serbest kalır ve böyle kararlar verildiği sürece kadın cinayetlerini önlemek mümkün değildir.! 0 0 Yanıtla
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