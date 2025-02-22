Kahramanmaraş'ta bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Türkoğlu ilçesinde meydana geldi. M.Ö. idaresindeki 80 KK 117 plakalı otomobil seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobili söndürdü.
Yangında can kaybı yaşanmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta Otomobil Yangını - Son Dakika
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