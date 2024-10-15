Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında otomobil, kamyon ve iş makinası arasında sıkıştı.
Kaza, Kahramanmaraş doğu çevre yolu üzerinde meydana geldi. Sürüsünün ismi öğrenilemeyen 46 AJN 548 plakalı Volkswagen marka otomobil seyir halindeyken, kumaş yüklü kamyon ve beton mikseri iş makinası arasında sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobildekileri dışarı çıkardı. Kazada yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası - Son Dakika
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