Kahramanmaraş\'ta Trafik Kazası: 6 Yaralı

Kahramanmaraş'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kahramanmaraş- Adana yolu Gazi Mustafa Kemal Bulvarı servis yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.A. idaresindeki 46 BP 485 plakalı Fiat marka otomobil, G.F. idaresindeki 33 NYD 03 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 46 BP 485 plakalı otomobil takla atarak yolun yanında bulunan boşluğa düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada A.A. adlı yolcu ağır yaralanırken, R.A., E.K., A.A., M.A. ve F.G. ise hafif şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ