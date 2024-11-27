Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu

Kahramanmaraş\'ta Uyuşturucu Operasyonu

Dur ihtarına uymayan 4 kişi yakalandı, araçta uyuşturucu bulundu.

27.11.2024 17:02
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Kahramanmaraş'ta 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobildeki 4 şüpheli, polisin kovalamacası sonucu yakalandı. Araçta uyuşturucu ele geçirildi.

Olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, rutin kontroller sırasında polisin 'dur' ihtarına uymayan şahıslar, araçla kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamaca sonucunda araç motosikletli polis timlerince durduruldu. Araçtaki 4 kişi gözaltına alınırken, yapılan incelemelerde uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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