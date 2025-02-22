Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Türkoğlu ilçesinde yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen M.C., N.K. ve O.Ö. isimli şahısları uyuşturucu maddeler ile birlikte suçüstü yakaladı.
Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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