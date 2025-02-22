Kahramanmaraş\'ta Uyuşturucu Operasyonu

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Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Türkoğlu ilçesinde yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen M.C., N.K. ve O.Ö. isimli şahısları uyuşturucu maddeler ile birlikte suçüstü yakaladı.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ