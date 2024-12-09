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Kamu Başdenetçisi Değişti

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Şeref Malkoç, görevini Mehmet Akarca'ya devretti. Yeni hedefler ve insan haklarına vurgu yapıldı.

09.12.2024 17:43
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Kamu Başdenetçisi Malkoç, görevini Akarca'ya devretti

ANKARA - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, görevini düzenlenen törenle Mehmet Akarca'ya devretti.

Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumunda düzenlenen törenle görevini Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca Kamu Başdenetçisi seçilen Mehmet Akarca'ya devretti.

Malkoç, dünyadaki 9 ombudsmanlık kurumunun üyesi olduklarını belirterek, "Asya Ombudsmanlar Birliği'nde ve Avrupa Ombudsmanlık Enstitüsü'nde yönetimdeyiz. Türk Dünyası Ombudsmanlar Birliği'ni Bursa'da kurduk, başkanlığını Türkiye yürütüyor. İslam Dünyası Ombudsmanlar Birliği'ni kurduk, başkanlığını Türkiye'ye yürütüyor. Dünyadaki bütün ombudsmanlıklar Türkiye ombudsmanlığına gıpta ile bakıyorlar" ifadelerini kullandı.

Rusya- Ukrayna savaşı çıktığında Ukrayna'dan göç edenleri gittikleri ülkelerde ziyaret ettiklerini belirten Malkoç, "Bunu raporlaştırdık. Bütün dünya ombudsmanlarına duyurdu. Rusya Ukrayna Savaşı devam ederken Rusya'nın da Ukrayna'nın da o ombudsmanlığı Türkiye'ye davet ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızla görüştürdük. Biz ombudsmanlar olarak bir insani koridor açmak istiyoruz. Bunları raporlaştırıp dünyaya anlatınca çok farklı bir durum ortaya çıktı. Aynı şeyi Karabağ Savaşı devam ederken yaptık. Ermenilerin vurduğu Türk şehirleriyle ilgili raporlar hazırladık" dedi.

"Ulusal ve uluslararası platformlarda etkin rol oynamaya devam edeceğiz"

Görevi Malkoç'tan alan Mehmet Akarca da, KDK'nin hak arama mekanizmalarından biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"2010 yılındaki Anayasa değişikliği ile 74. Madde'ye dahil edilmek suretiyle hukuk sistemine kazandırıldı ve yine 2016 yılında 6 bin 328 sayılı kanun ile de hayata geçirilmiş bulunmaktadır. Kamu Denetçiliği Kurumu'nu özellikle 6 bin 328 sayılı kanun birinci maddesinde kurumun kuruluş amacını şöyle tarif ediyor; 'Kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve tarafsız, ettiği bir şikayet mekanizması oluşturmak suretiyle insan haklarına dayalı adalet anlayışı içerisinde hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönünden idarenin her türlü ilk ve eylemleriyle tutum ve davranışlarını inceler, araştırır, denetler ve önerilerde bulunmaktadır' şeklinde tanımlamaktadır."

Kamu Denetçiliği Kurumun gerçekleştirdiği çalışmalarla vatandaşların güvenini kazandığını ve sorunlarının çözümünde de etkin bir rol üstlendiğini vurgulayan Akarca, "2024 yılına kadar toplam 250 bine yakın başvuruyu 6 aylık bir süre içerisinde sonuçlandırmış ve vatandaşlarımızın mahkemeye gitmeden haklarına kavuşmaları sağlanmıştır" diye konuştu.

Akarca, Kamu Denetçiliği Kurumunun kendilerinden önceki çalışmalarının üzerine yeni hedefler koyarak ilerlemeye çalışacaklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Hak arama kültürünü yaygınlaştırmak için özellikle gençlerimize, çocuklarımıza ve dezavantajlı gruplarımıza ulaşmaya devam edeceğiz. Üniversitelerde ombudsman kulüplerini daha da geliştirerek hak arama bilincini güçlendirecek projelere imza atacağız. Toplumumuzun her kesimine dokunmak amacıyla halkla buluşma toplantılarına ve yerinde halkı dinleme faaliyetlerimize devam edeceğiz. İnsan haklarına duyarlı, hukukun üstünlüğünü esas alan bir yönetim anlayışı için ulusal ve uluslararası platformlarda etkin rol oynamaya devam edeceğiz."

Kaynak: İHA

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