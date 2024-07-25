Kamyonet kamyona çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Kamyonet kamyona çarptı: 2 yaralı

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Muş'ta çift kabinli kamyonetin kamyona arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, İstasyon Caddesi Dörtyol Kavşağı'nda trafik ışıklarında meydana geldi. Kamyonetin ön kısmında ağır hasar oluşurken, içerisindeki 2 kişi de sıkıştı. Yaralılar, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

25.07.2024 18:31
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Kamyonet kamyona çarptı: 2 yaralı

MUŞ - Muş'ta çift kabinli kamyonetin kamyona arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, İstasyon Caddesi Dörtyol Kavşağı'nda trafik ışıklarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 35 AZR 028 plakalı kamyonet, trafik ışıklarında 49 AY 759 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonetin ön kısmında ağır hasar oluşurken, içerisindeki 2 kişi de bulundukları yerde sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan yaralılar AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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