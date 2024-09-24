Kanlı Gece: Sevgili Cinayeti ve İntihar

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, yağma suçundan aranan ve bir çok suçtan sabıkası bulunan şahıs, gece saatlerinde gittiği sevgilisinin evinde önce sevgilisini öldürdü sonra da intihar ederek yaşamına son verdi.

Olay dün gece saat 01.48 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdal Çelik (39) isimli şahıs, Demirköprü Mahallesi 6170 Sokak adresinde ikamet eden sevgilisi Berrin Yılmaz'ın (42) evine gitti. Serdal Çelik tabancayla önce sevgilisi Berrin Yılmaz'a ateş etti, sonra da kendini vurarak intihar etti.

İhbar üzerine adrese giden Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Berrin Yılmaz ve Serdal Çelik'in daire içerisi koridor kısmında başlarından vurulmuş halde yerde yatar vaziyette buldu. Olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri, Berrin Yılmaz ile Serdal Çelik'in hayatlarını kaybettiğini belirledi.

Berrin'in kız arkadaşı olaya tanık oldu

Evde yapılan incelemede 2 adet 7.65 mm çaplı boş kovan ve 1 adet 7,65 mm çaplı tabanca bulundu. Bu arada, olaya tanık olan Berrin Yılmaz'ın arkadaşı B.M. verdiği ifadede, Berrin Yılmaz ile birlikte dışarıda yemek yedikten sonra 01: 40 sıralarında Berrin Yılmaz'a ait daireye giriş yaptıklarını ve birkaç dakika sonra arkalarından daireye Berrin Yılmaz'ın erkek arkadaşı olan Serdal Çelik'in kendi anahtarıyla daire kapısını açarak girdiğini koridorda önce Berrin Yılmaz'a sonra da kendi kafasına tabanca ile ateş ederek intihar ettiğini beyan etti.

Bu arada, Serdal Çelik'in Kasten Yaralama, Tehdit, Hakaret, Otodan Hırsızlık olmak üzere çok sayıda suç kaydı bulunduğu, yağma suçundan da polis tarafından arandığı öğrenildi. Ayrıca, Berrin Yılmaz'ın sevgilisi olan Serdal Çelik'le alakalı Karşıyaka Aile İçi Şiddet Bürosundan herhangi bir şikayet kaydı veya uzaklaştırma kararının bulunmadığı anlaşıldı.

Apartmana ait güvenlik kamera görüntüleri izlendiğinde, belirtilen saatte Berrin Yılmaz ve B.M.'nin apartmana giriş yaptıkları, 3 dakika sonra da Serdal Çelik isimli şahsın arkalarından binaya giriş yaptığı görüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR