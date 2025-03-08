Kanser Tedavisi Gören Başpolise Veda

Kanser tedavisi görürken hayatını kaydeden başpolise veda

Antalya Cinayet Büro Amirliği'nde görevli başpolis törenle son yolculuğuna uğurlandı

ANTALYA - Antalya İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Kıdemli Başpolis Memuru Ufuk Öcal (52), akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede hayatını kaybetti. Vefatının ardından düzenlenen cenaze töreninde ailesi ve meslektaşları, Öcal'a göz yaşları içinde veda etti.

Antalya Cinayet Büro Amirliği'nde görev yapan Baş polis Ufuk Öcal, geçirdiği rahatsızlık sonrası tedavi altına alınmasının ardından hayatını kaybetti. 7 Mart Cuma günü vefat eden Öcal için Antalya Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde Öcal'ın meslektaşları, ailesi ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı. İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın da katıldığı tören sırasında Öcal'ın ailesi gözyaşlarını tutamadı.

Törenin ardından Başpolis Ufuk Öcal'ın naaşı, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Uncalı Mezarlığı'na götürüldü. Öcal'ın cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.