Kanserle Savaşan Genç Polis Hayatını Kaybetti

Adana'da kanser tedavisi gören 32 yaşındaki polis memuru Kahraman Öztürk, yaşam savaşını kaybetti. Genç yaşta hayata veda eden Öztürk, memleketi Tufanbeyli'de meslektaşlarının ve sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan Öztürk, bir süredir Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Tüm çabalara rağmen kurtarılamayan genç polis, dün hayatını kaybetti. Öztürk'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, tören için Tufanbeyli'ye getirildi. Tabutu meslektaşlarının omzunda taşındı, dualarla musalla taşına konuldu. Kılınan cenaze namazının ardından polis memuru Kahraman Öztürk, dualar eşliğinde toprağa verildi. - ADANA