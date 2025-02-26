Kapıkule'de 30 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kapıkule'de 30 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçen bir tırda 30 kilo skunk uyuşturucu madde ele geçirildi.

26.02.2025 00:04
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Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu: 30 kilo skunk ele geçirildi

EDİRNE - Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan bir tırda yapılan aramada 30 kilo 246 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Polis ekiplerince Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda büyük bir uyuşturucu sevkiyatı engellendi. Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, yurtdışından Türkiye'ye uyuşturucu madde getireceği belirlenen V.U. isimli şüphelinin kullandığı tır, Kapıkule Sınır Kapısı'nda durduruldu. Araçta yapılan aramada, toplam 30 kilo 246 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde, uyuşturucu maddeleri teslim almaya geldiği değerlendirilen M.Y. ve A.K. isimli şahıslar da yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, V.U. ve M.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kapıkule'de 30 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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