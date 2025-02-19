Kapıkule'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Kapıkule'de Uyuşturucu Operasyonu

Kapıkule\'de Uyuşturucu Operasyonu

Kapıkule'de yapılan operasyonda 4 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

19.02.2025 11:36
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Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir otomobilde yapılan aramada, gümrük ekipleri ve 'Şeff' isimli narkotik dedektör köpeğinin tepkileri üzerine, bagajda bulunan bavul içerisindeki kişisel giyim eşyalarının arasına gizlenmiş şekilde, streç filme sarılı paketler halinde milyonlarca lira değerinde uyuşturucu madde elle geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Gümrük Sahası'nda kaçakçılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde düzenlediği operasyonda milyonlarca lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zehir tacirlerine göz açtırmayan ekipler, Ticaret Bakanlığı kullanımındaki programlar aracılığıyla yapılan risk analizleri sonucu takibe alınan bir otomobili şüphe üzerine X-Ray tarama cihazına sevk edildi.

Otomobilde gerçekleştirilen arama sonucu Kapıkule'de görevli 'Şeff' isimli narkotik dedektör köpeğinin tepkileri üzerine bagajda bulunan bavul içerisinde, kişisel giyim eşyalarının arasına gizlenmiş ve şeffaf naylon streç ile sarılı paketler tespit edildi.

Yapılan kontrollerde toplam 4 kilo 318 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca, kaçak eşya taşımakta kullanılan otomobille de el konuldu.

Uyuşturucu maddelerin Türkiye'deki alıcısına yönelik yapılan operasyon sonrasında toplamda 4 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma işlemleri devam ediyor.

Gümrük muhafaza ekiplerinin, zehir tacirleriyle mücadelesine kararlı bir şekilde devam edeceği belirtildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kapıkule'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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