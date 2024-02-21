Karabük\'te Aranan 4 Kişi Yakalandı

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Karabük'te çeşitli suçlardan hakkında arama kararı bulunan 4 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak, basit yaralama" suçlarından toplam 7 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C. ile hakkında "alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma" suçundan 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S. yakalandı. Yakalanan 2 kişi, adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Yenice İlçe Emniyet Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından müşterek olarak aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda ise "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan kesinleşmiş 3 yıl 9 ay hapis cezası ile yakalama emri bulunan A.A.Y. ve "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan kesinleşmiş 5 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Ö.Ö. yakalandı. Şahıslar, işlemlerin ardından Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilecek. - KARABÜK