Karabük\'te Kafe Kavgası: 1 Yaralı

Karabük'te bir alışveriş merkezindeki kafede, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, bir AVM'nin teras katında bulunan kafede meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden aralarında husumet bulunan iki grup karşılaşınca tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Kadınların birbirlerine bardak fırlattığı kavgada, bir kişi vücuduna isabet eden cam parçasıyla yaralandı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kadınlar olay yerine gelen güvenlik görevlilerince güçlükle ayırıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Birbirinden şikayetçi olan iki grup, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - KARABÜK